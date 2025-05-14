Султанат теснит Эмираты

Россияне стали чаще выбирать Оман для инвестиций вместо Арабских Эмиратов. За последний год стало больше запросов на регистрацию компаний и обращений об открытии банковских счетов, пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка. По данным издания, Абу-Даби значительно ужесточил свою финансовую политику. В феврале 2024 года клиентам из России стало сложнее работать с местными крупными банками. Те, например, начали блокировать счета и дополнительно проверять происхождение средств. Это объясняется, прежде всего, вторичными санкциями США в отношении компаний, которые помогают россиянам обходить ограничения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В отличие от Эмиратов, Оман не так сильно связан с американской банковской системой, говорит партнер адвокатского бюро NSP Роман Макаров. Но, по его словам, Дубай все равно остается предпочтительнее для так называемых бизнес-релокантов: «Частично следует согласиться с тем, что банки Эмиратов сегодня применяют все более жесткий комплаенс по отношению к русским клиентам. Тем не менее все мои коллеги так или иначе открывают счета в эмиратских банках. Проблемы наблюдаются с переводами в Россию и из нее. Но есть фантастическая простота открытия новой компании. Да, у вас будут определенные сложности при открытии счета для нее, но они преодолимые.

Крупный российский бизнес, прежде всего, нефтесервисный, связанный с перевозками сырья, действительно чувствуют себя в Омане хорошо, потому что Оман — это также член ОПЕК, и он тоже добывает нефть.

Что касается среднего и малого бизнеса, то и Оману, и Маскату бесконечно далеко до Эмиратов. В ОАЭ вы можете жить, инвестировать, играть в гольф, можете отдать своих детей в международные школы, которых там десятки. Наконец, это финансовая инфраструктура. Маскат — это другой мир, это очень красивый, невысокий, спокойный и дорогой город. Причем я бывал в Омане не только в столице, но и в горах, там очень радушные и красивые люди, но они не сделали второй Дубай и, честно говоря, не хотят его делать. Местные называют это в каком-то смысле "сосудом греха". В Омане столько иностранцев никогда не будет. Да, там есть иностранные рабочие, но никогда не будет такой ситуации, что на 1 млн местных жителей 10 млн приезжих».

Несмотря на большую привлекательность Дубая, выросли и вложения россиян в оманскую недвижимость. В начале 2024-го русскоговорящие клиенты резко заинтересовались местным первичным рынком. Они заключили в два раза больше сделок по сравнению с концом 2023-го, подсчитали в компании Whitewill. А объемы покупок жилья в деньгах выросли год к году почти на 30%. Как убедился “Ъ FM”, квартиры в новостройках Маската стоят от $90 тыс., это примерно 7,3 млн руб.

Однако, несмотря на девелоперский бум, инвестиции в такие активы весьма рискованны, считает генеральный директор агентства недвижимости Metropolitan Capital Real Estate Евгений Рацкевич: «Этой стране еще очень и очень далеко до реального развития сектора недвижимости, туризма, всего остального. Вся эта история, что девелоперы туда пошли, они строят для инвесторов. Кто этим всем будет пользоваться, пока не особо понятно. Мы не фокусируемся сильно на работе с Оманом, потому что на данный момент этот рынок еще очень далек даже от того, чтобы называться развивающимся. Количество сделок, к сожалению, вообще никак на это не влияет. ВНЖ там получить сложно, сделок там очень мало, а самое главное — это некому потом сдавать».

В 2024 году Оман впервые получил статус страны-гостя на Петербургском международном экономическом форуме. А в апреле Россия стала партнером султаната в сфере транспорта и рыбного бизнеса.

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Никита Путятин