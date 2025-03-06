Российский бизнес разрастается в ОАЭ

Число российских компаний в Объединенных Арабских Эмиратах за год выросло в 2,5 раза. При этом консультанты фиксируют замедление экспансии из-за дефицита площадей. В 2024-м, в частности, число зарегистрированных в стране игроков из России достигло 4 тыс., посчитали консультанты Uppercase. В сфере девелопмента и финансов количество юрлиц за год удвоилось. В ритейле и IT прирост составил 70-80%. В полтора раза больше стало компаний из сфер логистики и производства. Чуть медленнее рынок осваивали рестораны, образовательные компании и салоны красоты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Единого реестра юрлиц, подобного ЕГРЮЛ, в ОАЭ нет, а данные агентств разнятся. По их подсчетам, ежегодно в стране появляется от сотни до тысячи новых бизнес-релокантов из России. Найти помещение для физического офиса в Дубае все труднее и дороже, рассказывает коммерческий директор департамента управления недвижимостью Nikoliers Владимир Каликин: «Dubai Mall или Mall of the Emirates — лист ожидания может достигать двух лет, причем в нем могут присутствовать международные и очень именитые бренды. С одним из крупных российских операторов мы пытались подобрать магазин площадью более 1 тыс. кв. м. И на совершение сделки с момента, когда мы получили оферту, то есть когда мы уже убедили торговый центр и компанию-собственника в том, что этот ритейлер достоин быть на рынке Дубая, ушло более года. Но это не значит, что все сделки такие длинные.

В 2024 году мы зафиксировали выход 19 новых российских брендов на рынок Дубая, это практически в два раза меньше, чем в 2023 году. То есть мы наблюдаем определенный спад. Действительно, рынок испытывает дефицит качественных торговых площадей, в которые могли бы вместиться наши крупные ритейлеры, которые заинтересованы этим. Но поскольку они являются новыми игроками для Дубая, а это все-таки рынок ярких имен, мировых брендов, установить связь российских операторов с торговыми центрами не так просто. Представлены разные бренды: и одежда, и обувь, и парфюмерия и косметика, но основная доля — это все-таки сегмент общественного питания.

Сейчас мы насчитываем на рынке Дубая более 80 российских ритейлеров, у которых в совокупности порядка 130 торговых точек. И на общепит приходится в районе 50% от общего количества открытий с начала 2024 года.

Конечно, за первый квартал 2025-го ярких событий еще не произошло. Что касается итогов 2024-го, недавно прогремела компания "Лэтуаль", выходит на рынок "Золотое яблоко", открыл несколько магазинов Kuchenland, Bork уже достаточно давно представлен и Fix Price. При этом есть игроки, которые открывают стартапы, пытаются проецировать бизнес в каком-то новом, адаптированном для арабского рынка формате».

В Nikoliers прогнозируют, что общепит и дальше будет составлять львиную долю от «новоприбывающих» на рынок Дубая игроков. В то же время бум в фэшн-сегменте прошел в 2023-м, позже темпы открытий замедлились. Строительство новых торговых центров в Дубае восстанавливается, отмечают эксперты. Однако до 2026 года будут введены некрупные районные объекты. Местный рынок активно осваивают и российские девелоперы, но не всегда удачно,говорит управляющий партнер консалтинговой компании Intermark Global Ирина Мошева: «Мы за последние два года видим существенное увеличение компаний, которые занимаются строительством. Это, наверное, одна из самых крупных аудиторий российских, которая приобретает земельные участки не только в Дубае, но и в Абу-Даби, в Рас-эль-Хайме, а также смотрит на соседние страны: Оман, Катар, Бахрейн и Саудовская Аравия.

Есть как положительная динамика, так и некоторые ошибки, которые осуществляют наши девелоперы, надеясь на то, что продажи будут развиваться по такой же схеме, как и в России.

А поскольку 80% продаж приходится на иностранцев, они идут к агенту. Могут быть задержки в продажах, недостаточные усилия в маркетинге. Есть статистика, что порядка 15% бизнеса россиян закрылось, но скорее это пересмотр своей стратегии. В этой доле часто учитываются те физические лица, которым нужна была ID-карта, то есть ВНЖ ОАЭ, и они получали его через открытие компаний».

Несмотря на дискуссии о возможном ослабления западных санкций в отношении России, банки Объединенных Арабских Эмиратов только ужесточают комплаенс российских игроков, отмечает партнер адвокатского бюро NSP Роман Макаров: «Что касается комплаенса со стороны банков, в том числе AML, то есть связанного с отмыванием средств либо вообще с открытием счетов на русские паспорта, я наблюдаю лишь ужесточение этой тенденции. И последние смягчения пока не отражаются в реальной работе банков.

С другой стороны, Российская Федерация и Объединенные Арабские Эмираты согласовали довольно лояльное к ОАЭ соглашение об избежании двойного налогообложения, так называемое соглашение 10-10-10. Как ранее через Кипр, теперь российские бизнесмены будут структурировать бизнес в России через эмиратские компании. Это одна из последних нейтральных юрисдикций наряду, может быть, с Гонконгом, где вот этот комплекс факторов — удобство жизни, открытие и ведение бизнеса, возможность осуществления платежей — все еще остается для России. И пока, если санкций действительно не произойдет или произойдет не в ближайшем времени, русские участники внешнеэкономической деятельности будут выбирать преимущественно ОАЭ, в частности, Дубай».

По подсчетам Savills, снять офис класса А в Дубае осенью стоило на 25% больше, чем год назад. В районах «Даунтаун» и «Бизнес Бэй» скачок составил около 40%. Арендовать точку в Dubai Mall и вовсе стало вдвое дороже. Новым ритейлерам там предлагают внести оплату сразу на пять лет вперед.

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Елизавета Скобцова