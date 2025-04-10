Мизулина раскритиковала работу полиции Чувашии после инцидента с треш-блогершей

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась из-за бездействия полицейских Чувашии после инцидента с треш-блогершей из Чебоксар. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Где вообще ПДН, КДН, которые позволяют „матери двоих детей“ снимать порно на фоне спящих детей и выкладывать в соцсети? Что там вообще с полицией в регионе происходит такое, что они даже не могут пресечь публичное унижение и оскорбления в свой адрес при исполнении?» — написала Екатерина Мизулина, комментируя поведение женщины.

Ранее глава лиги безопасного интернета опубликовала видео из самолета, в котором летела с блогершей из Чебоксар. По словам Екатерины Мизулиной, она вела себя неадекватно, провоцировала на конфликт и чуть не подралась с бортпроводницами.

Екатерина Мизулина также сообщила, что написала на женщину заявление в полицию.

«Это важно для людей, которые могли опоздать на стыковочные рейсы и потерять деньги в результате хулиганства треш-блогерши. Смогут взыскать с нее средства», — отметила она.

Дарья Сайфиева