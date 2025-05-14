На благоустройство второй очереди терренкура Маркотх выделят 54 млн рублей

В Геленджике на благоустройство второй очереди терренкура Маркотх направят более 54 млн руб. Закупка находится на этапе подачи заявок, сообщается на Госзакупках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МБУ Градостроительство Фото: МБУ Градостроительство

На объекте предстоят масштабные электромонтажные работы, подрядчику необходимо будет проложить наружные сети водоснабжения и водоотведения.

На схеме маршрута второй очереди терренкура «Маркотх» отмечены 10 точек для благоустройства. Подрядчику предстоит организовать парковку, установить площадку ТБО, склад, входную арку, качели, ограждения, скамейки, информационные таблички, беседки, качели и прочие объекты благоустройства.

Согласно контракту, проект реализуют в 2025 году в три этапа. Первый планируют завершить до 31 июля, второй – до 30 сентября, а третий – до 30 декабря.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что общая протяженность второй очереди пешего маршрута Маркотх составит 16 км. Власти учли недочеты по строительству первого терренкура и добавили в проект новой тропы больше мест отдыха, качелей и беседок.