Отделение воронежской больницы «Электроника» отремонтируют за 24,9 млн рублей

Министерство строительства Воронежской области подвело итоги электронного аукциона и определило подрядчика для капитального ремонта неврологического отделения № 1 БУЗ ВО «ВГКБСМП №10», известного как больница «Электроника». Контракт по цене 24,9 млн руб. при начальной 26,7 млн заключили с единственным участником — белгородским ООО «Городские строительные технологии». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

До 1 октября этого года подрядчику предстоит увеличить площади палат интенсивной терапии в больничном корпусе № 1, а для этого — выполнить общестроительные работы, обновить водопровод и канализацию, системы электроснабжения, контроля и управления доступом, охранного телевидения, палатной сигнализации, телефонии и интернета, автоматической пожарной сигнализации, отопления и вентиляции.

По данным Rusprofile, ООО «Городские строительные технологии» зарегистрировано в Белгороде в 2022 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. для строительства жилых и нежилых зданий. Директор и единственный владелец — Андрей Зацепин. Выручка за 2024 год составила 25 млн руб., чистая прибыль — 932 тыс. руб.

В начале апреля контракт на ремонт приемного отделения БСМП №1 в Воронеже был заключен с местным ООО «Спецстрой» Сергея Загорули.

Юрий Голубь