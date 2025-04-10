Приемное отделение БСМП №1 в Воронеже отремонтирует местный «Спецстрой»

Капитальным ремонтом приемного отделения БСМП №1 на проспекте Патриотов в Воронеже займется местное ООО «Спецстрой» Сергея Загорули. По итогам конкурса контракт с компанией будет заключен по начальной цене в 739,4 млн руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран БСМП №1 в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ БСМП №1 в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно порталу госзакупок, на торгах было два участника, имена обоих не раскрываются. Снижать стартовую стоимость работ не стал никто из них.

«Спецстрою» предстоит разработать проектную документацию и составить рабочую до 31 декабря 2025 года, с 1 ноября 2025 года по 1 декабря 2026-го — выполнить реконструкцию на 5,5 тыс. кв. м, с 1 июля до 1 декабря 2026 года — поставить в больницу оборудование. Гарантия на работы составит пять лет.

В 2020 году «Спецстрой» стал подрядчиком строительства онкогематологического корпуса Воронежской областной детской клинической больницы №1 на улице Ломоносова. Компания получила контракт на 1,23 млрд руб., впоследствии его стоимость выросла до 1,43 млрд руб. По условиям контракта, ввести объект в эксплуатацию нужно было до 1 июня 2022 года. Губернатор Александр Гусев сообщил об открытии корпуса уже в конце марта 2022-го.

Алина Морозова