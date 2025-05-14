В КБР школьница погибла на тренировке от попадания копья в голову

Воспитанница детской спортивной школы в станице Приближная скончалась после попадания копья в голову во время тренировки по легкой атлетике. Прохладненский межрайонный следственный отдел начал расследование по факту гибели школьницы, сообщает СУ СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Подросток 2008 года рождения, оставшись без надзора преподавателя, метнул копье и попал в голову девочке 2011 года рождения. Пострадавшую немедленно доставили в больницу, где она скончалась через несколько дней от полученных травм»,-следует из материалов дела.

Следователи опросили свидетелей происшествия, сотрудников спортшколы и профильного министерства. Изъята документация, регламентирующая порядок проведения полевых занятий и обеспечения техники безопасности. В рамках расследования проводятся и другие мероприятия по сбору доказательств.

Николай Аксенов