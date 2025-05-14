Почти 1,5 млн россиян посетили Египет в 2024 году

Число российских туристов, посетивших Египет в 2024 году, выросло на 15% по сравнению с годом ранее. Всего в прошлом году эту страну съездили 1,4 млн россиян. Об этом сообщает министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

«Для продолжения этой тенденции считаем важным уделять внимание вопросам совершенствования качества и безопасности сервиса»,— сказал глава Минпромторга на заседании Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (цитата по «РИА Новости»). Между Россией и Египтом сейчас осуществляется более 140 пассажирских рейсов в неделю по 41 маршруту, отметил господин Алиханов.

Согласно Погранслужбе ФСБ, за первый квартал 2025 года россияне совершили 5,57 млн выездов за рубеж, из них 2,24 млн — с целью туризма. Год к году показатели выросли на 4,6% и 10,7% соответственно. По прогнозам консалтинговой компании Neo, количество туристических поездок за рубеж в 2025 году может вырасти на 5–8%, по России — на 10–15%. В натуральном выражении показатели достигнут 28,4–29,2 млн и 101,2–105,8 млн поездок соответственно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Турист пойдет любым путем».

Елизавета Шмакова