Песков: сроки визита Путина в Иран не согласованы

Точные сроки визита президента РФ Владимира Путина в Иран пока не согласованы. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подтвердил, что у российского лидера есть действующее приглашение посетить Иран с официальным или рабочим визитом.

«Пока сроки не согласованы. Как только они будут согласованы, мы проинформируем вас»,— сказал господин Песков.

Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани ранее сообщала, что визит Владимира Путина в Иран согласуется по дипломатическим каналам. Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи говорил, что Тегеран надеется, что российский лидер посетит Иран в 2025 году.

21 апреля Владимир Путин подписал закон о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Иранская сторона договор еще не ратифицировала. В договоре, который президенты двух стран Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подписали 17 января, 47 статей. Он предполагает, что каждая из сторон, в случае если другая подвергнется внешней угрозе, обязана не оказывать помощь агрессору и должна стремиться содействовать урегулированию конфликта на основе Устава ООН.

О переговорах Владимира Путина и Масуда Пезешкиана — в материале «Ъ» «Лидеры протянули друг другу сосуды».

Анастасия Домбицкая