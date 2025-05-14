ТИУ закроет филиал вуза в Ноябрьске

Тюменский индустриальный университет (ТИУ) планирует закрыть филиал вуза в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), сообщили в пресс-службе тюменского вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Базу филиала безвозмездно передадут Ноябрьскому колледжу профессиональных и информационных технологий. Студентам предлагается либо перейти в колледж и обучаться по соответствующим программам там, либо продолжать обучение в ТИУ в Тюмени с проживанием в общежитии. «Главная цель всех предпринятых шагов заключается в предоставлении каждому обучающему возможности свободно выбрать оптимальный путь продолжения своей образовательной траектории, гарантирующей высокое качество полученных знаний и компетенций»,— прокомментировали в вузе.

Филиалом ТИУ в Ноябрьске является Ноябрьский институт нефти и газа. В своей структуре он имеет два отделения среднего профессионального образования, кафедру транспорта и технологий нефтегазового комплекса, центр по профессиональной подготовке, имеет программы профессиональной переподготовки.

Ирина Пичурина