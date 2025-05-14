В Сочи осудят двух блогеров за нацистскую символику и запрещенный контент

Полиция привлекла к ответственности двух жителей Тульской области за распространение запрещенного контента в треш-стримах на территории Сочи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Правоохранительные органы выявили в интернете публикации с запрещенным контентом, созданные двумя треш-стримерами из Тульской области, временно проживающими в Сочи.

23-летний автор Telegram-канала привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения).

Его 24-летний товарищ будет отвечать перед законом по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики).

Дела обоих блогеров направлены в суд для принятия решения о мере наказания.

Мария Удовик