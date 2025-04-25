В Казани на 90 дней приостановили работу опасного газопотребляющего объекта
В Казани приостановлена работа опасного газопотребляющего объекта после решения Советского районного суда. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Республике Татарстан.
В Казани на 90 дней приостановили работу опасного газопотребляющего объекта
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Судебные приставы Вахитовского района совместно со специалистами «Газпром трансгаз Казань» провели принудительное отключение газа и опломбировали оборудование на три месяца.
Причиной отключения стало использование предприятием устаревшего газового оборудования, представлявшего угрозу для населения.
Для возобновления работы владельцу предприятия потребуется зарегистрировать оборудование в установленном порядке и заменить неисправные датчики с техническими компонентами внутри шкафного узла.