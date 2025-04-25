В Казани приостановлена работа опасного газопотребляющего объекта после решения Советского районного суда. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на 90 дней приостановили работу опасного газопотребляющего объекта

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани на 90 дней приостановили работу опасного газопотребляющего объекта

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судебные приставы Вахитовского района совместно со специалистами «Газпром трансгаз Казань» провели принудительное отключение газа и опломбировали оборудование на три месяца.

Причиной отключения стало использование предприятием устаревшего газового оборудования, представлявшего угрозу для населения.

Для возобновления работы владельцу предприятия потребуется зарегистрировать оборудование в установленном порядке и заменить неисправные датчики с техническими компонентами внутри шкафного узла.

Артём Дергунов