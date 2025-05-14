Бывший топ-менеджер «РАО ЭС Востока» покончил с собой накануне приговора суда

Экс-финансовый директор ПАО «РАО "Энергетические системы (ЭС) Востока"» Александр Яковлев совершил суицид накануне приговора суда по его уголовному делу, сообщила «Ъ» его адвокат Маргарита Куделинская. По ее словам, господин Яковлев покончил жизнь самоубийством 12 мая. Информацией о том, оставил ли он записку, объясняющую мотивы поступка, защитник не обладает.

Александр Яковлев, экс-первый заместитель гендиректора ПАО «РАО ЭС Востока"», обвинялся в пособничестве и подстрекательстве к растрате денежных средств в особо крупном размере (ч. 4, 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК).

«По версии следствия, в 2009–2015 годах генеральный директор ПАО ДЭК Виктор Милуш, его заместители Елена Тюрина и Александр Ефремов совместно с Ниной Запрягаевой и Александром Яковлевым похитили 687 млн руб. у компании путем заключения фиктивных договоров на оказание услуг и благотворительные пожертвования»,— сообщал СКР.

В декабре 2023 года Фрунзенский райсуд оправдал Александра Яковлева. В марте 2024 года судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда удовлетворила апелляционное представление прокуратуры и отменила приговор райсуда, направив дело на новое рассмотрение.

Оглашение приговора по делу первоначально было назначено на 12 мая, но затем перенесено на 15 мая.

Алексей Чернышев, Владивосток