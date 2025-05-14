Экс-нападающий хоккейного клуба СКА Мичков попал в ДТП во время отдыха в ОАЭ

Бывший форвард хоккейного клуба СКА Матвей Мичков, выступающий ныне за «Филадельфию Флаерз», попал в скандальную историю во время отдыха в ОАЭ, сообщает «Матч ТВ». Он стал участником ДТП в Дубае, за рулем арендованной BMW 430 находился друг хоккеиста. Однако машина была оформлена на нападающего, из-за чего у него потребовали 100 тыс. долларов компенсации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший форвард СКА Матвей Мичков, попавший в ДТП в Дубае

Фото: Пресс-служба СКА Бывший форвард СКА Матвей Мичков, попавший в ДТП в Дубае

Фото: Пресс-служба СКА

Адвокат Мичкова Шук аль Катири в интервью телеканалу заявил, что форвард не нарушал местных законов, водитель и пассажир были трезвыми, со стороны полиции ОАЭ претензий к 20-летнему россиянину нет. По словам защитника хоккеиста, проблема во владельцах проката, которые незаконно удерживали паспорта и требовали указанную сумму, угрожая распространить историю в СМИ.

Дело передали в прокуратуру Дубая. Владельцы прокатной компании могут понести уголовную ответственность за шантаж, вымогательство и отмывание денег. Арендодатель, по мнению аль Катири, нарушил налоговое и контрактное законодательство ОАЭ при оформлении договора. Аренда была оформлена с 3 по 8 мая, авария случилась именно в эти дни. Мичков уже покинул Дубай, несмотря на отсутствие паспорта.

Ранее «Ъ» писал, что Мичков является обладателем Кубка Харламова в сезоне 2021/2022 в составе «СКА-1946». Он становился лучшим снайпером плей-офф. За основную команду в КХЛ он провел всего 19 матчей, набрав 5 очков.

Сезон 2022/2023 нападающий провел за «Сочи» на правах аренды, где набрал 41 очко (19+22). В 2024 году он перебрался в «Филадельфию». В дебютном сезоне стал вторым бомбардиром команды, набрав 63 очка (26+37) в 80 матчах.