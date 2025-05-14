Роберт де Ниро получил «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале

Американский актер Роберт Де Ниро получил награду «Золотая пальмовая ветвь» на 78-м Каннском кинофестивале. Об этом сообщает издание Variety. Трофей за общий вклад в кинематограф актеру вручил Леонардо Ди Каприо, снимавшийся с ним в «Убийцах цветочной луны» и «Жизни этого парня».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонардо Ди Каприо вручает Роберту Де Ниро «Золотую пальмовую ветвь» за общий вклад в кинематограф

Фото: Stephane Mahe / Reuters Леонардо Ди Каприо вручает Роберту Де Ниро «Золотую пальмовую ветвь» за общий вклад в кинематограф

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Как сообщает Reuters, во время речи на церемонии вручения Роберт Де Ниро раскритиковал президента США Дональда Трампа и его предложение ввести пошлины на любые фильмы, произведенные за рубежом.

«Вы не можете назначить цену на творчество, но, очевидно, вы можете назначить пошлину на него ...конечно, это неприемлемо»,— сказал актер, призвав «действовать прямо сейчас», «организовываться» и «протестовать».