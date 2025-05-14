The Guardian: британец провел 38 лет в тюрьме из-за судебной ошибки

Апелляционный суд Великобритании отменил приговор 68-летнему мужчине, который провел 38 лет в тюрьме по обвинению в убийстве. Об этом сообщает The Guardian. Случай считается самой продолжительной судебной ошибкой в истории страны.

В 1987 году Питер Салливан был ошибочно осужден за убийство флориста и сотрудницы паба, 21-летней Дайан Синдалл, которая была убита, когда выходила с работы в городе Бебингтон.

Следствие предполагало, что в августе 1986 года Салливан напившись после проигрыша в дартс, вооруженный ломом, случайно встретился с Синдалл, которая возвращалась домой после смены в пабе. Недалеко от заправки девушку избили до смерти и подвергли сексуальному насилию. Ее тело было оставлено частично раздетым и изуродованным.

Питер Салливан заявлял о своей невиновности, его адвокаты дважды пытались добиться отмены его приговора.

Согласно новым тестам, проведенным Комиссией по рассмотрению уголовных дел (CCRC), ДНК Салливана отсутствует в сохранившихся образцах.

В заявлении, зачитанном адвокатом Сарой Майетт от имени господина Салливана у здания суда, он отметил, что пережил слишком много ужасов, чтобы раскрывать подробности. «Я не сержусь, не озлоблен. Я просто хочу вернуться к своим близким и семье, поскольку я хочу максимально использовать то, что осталось от существования, дарованного мне в этом мире»,— сообщил он.