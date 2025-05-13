ФСБ задержала главу Новочеркасска Лысенко по подозрению в получении взятки

Сотрудники УФСБ России по Ростовской области задержали главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко. Его подозревают в получении взятки (ст. 290 УК). Проводятся следственные действия. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Как сообщили в региональном управлении СКР, Лысенко получил взятку в размере более 8 млн руб. По словам собеседника телеканала, застройщик передал ему земельный участок и построил дом. Взятка предназначалась для содействия в строительстве школы за счет бюджетных средств, а также включения этого объекта в программу комплексного развития территорий Ростовской области.

На подчиненного Лысенко также заведено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК).

Юрий Лысенко возглавил администрацию Новочеркасска в 2020 году. До этого работал в ОАО «Новочеркасская ГРЭС» и администрации города, а также трижды избирался в городскую думу. В 2020 году отказался от депутатского мандата, став первым заместителем главы администрации, а затем исполняющим обязанности главы.