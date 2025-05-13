МИД России отверг причастность РФ к крушению малайзийского Boeing

МИД России не признал решение совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) о причастности РФ к крушению самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году. Сам текст решения, как и его мотивировка, в пресс-релизе ИКАО не приводятся, заявили в ведомстве. Принципиальная позиция Москвы, подчеркнули в министерстве, остается прежней — Россия не причастна к крушению судна.

«Россия еще в прошлом году — 17 июня 2024 года — прекратила участие в указанном разбирательстве, поскольку в условиях многочисленных процедурных нарушений со стороны совета и секретариата ИКАО невозможно было вести речь о беспристрастном установлении фактов»,— говорится на сайте российского МИДа.

Россия не раз предоставляла совету ИКАО «обширные и убедительные фактические и юридические доказательства своей непричастности к катастрофе», уточняется в пресс-релизе. Как заявляет ведомство, Москва не раз предлагала провести тщательное и независимое расследование крушения Boeing, однако совет ИКАО отверг эту инициативу.

«Россия не станет признавать решение совета, оно нелегитимно, противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и его собственным правилам процедуры»,— заключили в МИДе. При этом, по убеждению ведомства, виновной в трагедии следует считать Украину.

17 июля 2014 года самолет Boeing 777-200 рейса MH17 упал на территории нынешней Донецкой народной республики (ДНР). Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В 2022 году окружной суд Гааги заочно приговорил экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) к пожизненному заключения по делу МН17.