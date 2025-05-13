Даниил Медведев вылетел в четвертом круге «Мастерса» в Риме, проиграв Музетти

11-я ракетка мира Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Италии — проходящего в Риме турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс». В матче четвертого круга россиянин со счетом 7:5, 6:4 за 1 час 33 минуты проиграл итальянцу Лоренцо Музетти, занимающему девятое место в мировой классификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Даниил Медведев

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Матч был прерван из-за дождя при счете 5:4 (40:30) во втором сете в пользу итальянца. Пауза продолжалась более двух часов. После возобновления игры теннисисты провели один розыгрыш.

Музетти довольно успешно проводит текущий грунтовый сезон: в середине апреля дошел до финала «Мастерса» в Монте-Карло, в начале мая — до полуфинала «Мастерса» в Мадриде. Медведева он обыграл впервые. Ранее теннисисты встречались дважды, итальянец не взял у россиянина ни одной партии.

В четвертьфинале итальянский теннисист встретится с победителем матча между французом Артюром Фисом (14-й в рейтинге ATP) и действующим чемпионом турнира второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым.

Соревнование продлится до воскресенья, 18 мая. Российских теннисистов в сетке не осталось.

Роман Левищев