Меликов призвал не провоцировать людей скидками после давки в магазине

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал давку в магазине одежды Кизляра. В начале мая там проходила акция «Все по 99 рублей», что привлекло большой поток покупателей и вызвало погром. По словам господина Меликова, таким образом «испытывать» людей нельзя и лучше выбрать иные способы распространения товаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Меликов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Меликов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Да, есть те, кто живут небогато, но зачем их провоцировать, не проявляя никакой жалости? Вместо того чтобы продавать кроссовки за 99 рублей, лучше провести другую акцию — передать эту одежду по сниженной цене многодетным семьям, родственникам ветеранов перед 9 Мая или семьям погибших участников СВО»,— заявил глава республики.

Он добавил, что примеры «черных пятниц» не должны становиться источниками вдохновения для магазинов Дагестана. «Это нам не подходит!» — заключил Сергей Меликов.

Полиция начала проверку в отношении торговой точки, где прошла распродажа, уточняется в Telegram-канале администрации главы Дагестана. По итогам проверки правоохранительные органы примут конкретные меры.