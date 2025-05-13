По факту хищения в Идея-банке расследуется уголовное дело

Как стало известно «Ъ», в производстве правоохранительных органов находится уголовное дело по факту хищения имущества краснодарского ПАО «Идея Банк». Предварительное следствие по уголовному делу не завершено, уточнили в пресс-службе госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), которая является конкурсным управляющим в процессе банкротства банка.

Другие подробности уголовного дела в АСВ не сообщают. В ходе банкротства кредитной организации бывшие топ-менеджеры Идея-банка Анжелика Поплавская и Руслан Сулейманов привлечены к субсидиарной ответственности, потенциальный размер которой превышает 2 млрд руб., точная сумма взыскания будет определена после окончания расчетов с кредиторами банка, уточнили в пресс-службе АСВ. Госпожа Поплавская занимала должность председателя правления кредитного учреждения, господин Сулейманов — председателя совета директоров банка.

Установлено, что топ-менеджеры банка организовывали выдачу технических кредитов, а также применяли иные схемы по выводу ликвидных активов. По заявлению конкурсного управляющего Арбитражный суд Краснодарского края ввел обеспечительные меры в отношении госпожи Поплавской, запретив ей выезд за рубеж. Обеспечительные меры приняты для повышения вероятности взыскания задолженности, пояснили в АСВ.

Лицензия ПАО «Идея Банк» была отозвана в декабре 2016 года, на тот момент банк занимал 264-е место в банковской системе РФ по величине активов. Причиной отзыва лицензии стала высокорискованная кредитная политика банка.

Анна Перова, Краснодар