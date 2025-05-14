Киловатты бьют по ЦОДам

В 2024 году цены на электричество для центров обработки данных (ЦОД) выросли в среднем на 12% по всей стране, а в отдельных регионах — на 25–30%. Из-за этого темпы роста отрасли могут снизиться на 10–20% в течение трех-пяти лет. В правительстве готовят комплекс мер для стимулирования развития отрасли ЦОДов, которые включают в себя подключение к магистральным электросетям и дополнительные льготы. Однако участники рынка указывают на другой фактор, способный сдерживать развитие рынка: дефицит энергомощностей в Московском регионе, где располагается 76% всех ЦОДов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

За прошлый год цены на электроэнергию для центров обработки данных выросли в среднем по стране на 12%, следует из данных участников рынка, которых опросил “Ъ”. Такую оценку приводит замгендиректора «Вымпелкома» Валерий Шоржин и подтверждает собеседник в крупном провайдере ЦОДов. В «МегаФоне» “Ъ” сказали, что в среднем во втором полугодии 2024 года цены на электроэнергию, потребляемую ЦОДами, выросли на 13,4%. В компании добавили, что «в отдельных регионах тарифы увеличились на 25–30%». В Selectel рассказали, что в Москве их расходы на электроэнергию в прошлом году выросли на 7,1%, а в Санкт-Петербурге и Ленобласти — в среднем на более чем 9,5%.

Сейчас прорабатываются изменения в закон «О связи», которые определят ЦОД как сооружение связи, рассказали “Ъ” в аппарате профильного вице-премьера Дмитрия Григоренко. «Это позволит планировать строительство ЦОДов вблизи объектов магистральных сетей Единой национальной электрической сети с целью потребления более дешевого электричества»,— объясняют там. Разница в тарифах на подключение к магистральным сетям и региональных электросетевых компаний составляет в зависимости от региона до 50%, говорят в аппарате.

В Минцифры уточняют, что поправки ко второму чтению находятся «в высокой степени готовности», и добавляют, что рассматривается «целесообразность введения дополнительного регулирования, которое направлено на защиту инвестиций в проекты по строительству ЦОДов». В Минэнерго не ответили “Ъ”.

В прошлом году отечественный рынок ЦОД достиг 156,5 млрд руб., увеличившись на 33,4%, писал TAdviser. Рост тарифов на электроэнергию может снизить темпы роста отрасли на 10–20% в течение трех-пяти лет, так как электроэнергия составляет до 40% операционных расходов ЦОДов, объясняет гендиректор Cloud X (IT-компания в структуре En+) Денис Хлебородов. «Преимущественно к таким ЦОДам относятся дата-центры, где осуществляется обучение больших языковых моделей»,— добавляет он. В «МегаФоне» считают, что рост цен на электроэнергию в перспективе может привести к оттоку клиентов ЦОДов: «В первую очередь это касается представителей малого и среднего бизнеса». Повышение тарифов может не только ограничить их внедрение, но и отразиться «на динамике экономики в целом», говорят в МТС Web Services.

При этом часть игроков облачного рынка не согласна с такой оценкой влияния. «В последние годы тарифы на электроэнергию в России растут умеренными темпами, при сохранении которых существенного влияния на бизнес облачных провайдеров они не окажут»,— считает операционный директор Selectel Владимир Дергачев.

«На текущий момент влияние конкретно на облачный бизнес не очень высокое, но оно нарастает и в целом сопоставимо со стоимостью оборудования на горизонте пяти-шести лет»,— возражает Валерий Шоржин. По его словам, при росте использования графических ускорителей для ИИ компаниям на рынке потребуется оптимизировать затраты: «Поэтому мы размещаем ЦОДы в локациях с качественной и оптимальной по цене энергетикой, чтобы не перекладывать более дорогой тариф на клиентов».

Разница в тарифах на подключение к магистральным и региональным электросетям составляет 1 руб. за 1 кВт•ч, что сможет снизить тарифы на конечные стойки только на 2–4%, объясняет гендиректор Oxygen Павел Кулаков: «Сейчас более значимыми факторами, которые влияют на отрасль, становятся высокий уровень ключевой ставки, что не позволяет привлекать средства для строительства новых ЦОДов, и проблемы с получением самих энергомощностей, которые можно ждать по два-три года». Другой фактор, который может ограничить рост рынка ЦОДов,— это дефицит электрических мощностей в Московском регионе, в котором сейчас сосредоточено 76% всех ЦОДов РФ, говорит господин Хлебородов. При этом темпы ввода генерации в регионе существенно отстают от прогнозируемого роста потребностей ЦОДов, добавляет он: «Спрос на электроэнергию от ЦОДов растет на 30–40% в год, а предложение генерации — на 2–4%. К 2030 году дефицит электроэнергии может составить от 8 до 13 ГВт».

Алексей Жабин