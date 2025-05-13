Генпрокуратура признала нежелательной НПО по защите прав коренных народов
Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американской НПО International Indigenous Fund for Development and Solidarity Batani. Организация занимается защитой прав коренных народов и их интеграцией в мировое сообщество. В ведомстве деятельность НПО считают антироссийской.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«На сайте организации регулярно публикуются материалы о якобы нарушении свободы малых этносов в России, в том числе в контексте специальной военной операции»,— говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.
В 2004 году в России был создан фонд коренных народов развития и солидарности «Батани». В 2015 году его признали иностранным агентом, а в 2017-м ликвидировали по требованию Минюста. В 2018 году организацию зарегистрировали как новую на территории США. На сайте НПО говорится, что ее цель — помощь коренным общинам «в их борьбе за лучшую жизнь».