Книги обкладывают спецзнаками

Книги с упоминанием наркотиков издателям придется помечать специальным символом. В Минцифры разработали текст маркировки и специальное графическое предупреждение — желтый треугольник с восклицательным знаком. Их станут помещать на обложку. Нововведения затронут сочинения, в тексте которых фигурируют запрещенные вещества, рецепты их изготовления и способы употребления. Закон об этом был принят летом 2024 года. А уже с 1 сентября 2025-го для такой литературы появится специальный перечень, который будут утверждать чиновники Минкультуры. Они согласуют список книг, где упоминание наркотиков или психотропных веществ «оправдано как часть художественного замысла».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сочинения, выпущенные до августа 1990 года, разрешено не помечать. При отсутствии маркировки юрлицам грозят штрафы до 600 тыс. руб. Очередные правила вряд ли серьезно повлияют на книгоиздателей, но и цели своей не достигнут, считает директор департамента художественной литературы издательства АСТ Сергей Рубис: «Непонятно, отпугивает или притягивает людей, покупающих книги, маркировка 18+, которую мы ставим сегодня по закону. На самом деле точно могу сказать, что это не останавливает тех, кто хочет приобрести издание. В этой ситуации будет все то же самое. Классические произведения, все эти тексты можно издавать без каких-либо маркировок. Мы будем поступать в соответствии с законом. Есть ряд произведений, которые были написаны после 1990 года и в которых есть упоминание всяких разных веществ. Будем, видимо, также отдавать их на экспертизу. Нормальные люди понимают, что запрещенные вещества — это зло. Как правило, в книгах все это показано с отрицательной стороны. Кто-то может их трактовать двояко, поэтому могут возникать всякие недоразумения. Вот, например, полиция борется с наркомафией. Это часть замысла или нет?»

Помимо издательского бизнеса, обязанности по маркировке возложат и на продавцов — они должны будут следить за наличием текстовой информации. В приказе Минцифры приводится текст, который окажется на таких произведениях: «Книга содержит информацию о наркотических или психотропных веществах, употребление которых опасно для здоровья. Их незаконный оборот влечет уголовную ответственность». Пометка должна занимать не менее 5% площади обложки, а цвет шрифта — быть контрастным по отношению к ее фону. Об эффективности новых мер можно будет судить позже, но уже сейчас стоит задаться вопросом, как контролировать их соблюдение, рассуждает эксперт книгоиздательского рынка Борис Кузнецов:

«Сразу же возникает вопрос: для кого эта маркировка будет? Для читателей, правоохранительных органов или тех, кто будет отслеживать наличие этих обозначений? Она может стать просто таким элементом дизайна и не более того. Там есть статья о том, что маркировке подлежит литература, которая включена в перечень Минцифры. Но чтобы попасть в него, нужно выпустить книгу с этой тематикой. Чтобы ее выпустить, надо ее промаркировать, а она должна быть включена в этот самый список. Я не уверен, что это будет работать для читателя. Он, что, не будет читать эту книгу? Что он должен делать? Отбросить ее в сторону? Потому что, если там описано что-то, что нарушает законодательство по борьбе с наркотиками, тогда это уголовная ответственность.

Против кого это работает? Что должен делать и не делать человек, который возьмет в руки книгу с этой маркировкой? Очень осторожно ее читать?»

Новые правила затронут и распространителей книг в аудиоформате. Уже через полгода информацию об упоминании наркотиков нужно будет размещать в карточке-описании в онлайн-сервисе. Для книг, вошедших в перечень, но изданных до вступления закона в силу, предусмотрели возможность использовать специальный стикер-наклейку с предупреждающей фразой.

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Станислав Крючков