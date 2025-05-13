Экс-глава производителя «ФрутоНяни» Медунова возглавит «Черноголовку»
Бывший гендиректор АО «Прогресс» (производитель детского питания «ФрутоНяня») Наталья Медунова займет пост главы управляющий компании (УК) «Черноголовка». На этой должности она сменит Наталию Сахнину. Госпожа Сахнина войдет в состав совета директоров «Черноголовки». О кадровых изменениях сотрудникам объявили во вторник.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Представитель «Черноголовки» рассказал РБК, что Наталия Сахнина займется развитием новых бизнес-направлений компании, требующих особо пристального внимания. Она возглавила УК в 2020 году. За пять лет госпоже Сахниной удалось увеличить выручку группы с 9,5 млрд до 53 млрд руб.
Наталья Медунова с 2003 года занимала разные должности в компании «Вимм-Билль-Данн». С 2012-го она работала в российском подразделении международной компании PepsiCo. Через семь лет, в 2019-м, стала гендиректором «Прогресса» и покинула пост в феврале 2025-го.