В Эр-Рияде к приезду Трампа установили передвижной McDonald`s

В Эр-Рияде у медиацентра, где разместили журналистов для освещения первого после переизбрания заграничного визита президента США Дональда Трампа, установили передвижной McDonald`s. Он будет сопровождать американского президента, который не раз говорил о своей любви к «Биг Маку», во время четырехдневного визита в Саудовскую Аравию.

Судя по опубликованным журналистом i24 в соцсети X кадрам, передвижной McDonald`s — это выполненный в фирменных цветах трейлер с логотипом сети фастфуда на арабском и английском языках. Журналисты заметили грузовик с прицепом McDonald`s через некоторое время после приземления господина Трампа в Эр-Рияде сегодня утром.

В первый президентский срок Дональд Трамп подавал фастфуд на банкетах в Белом доме. Во время предвыборной кампании в прошлом году он носил фартук и раздавал картофель фри на остановке McDonald`s. «Это определенный стандарт,— говорил господин Трамп про этот бренд в 2016 году. — Один плохой гамбургер, и вы можете уничтожить McDonald`s».