Дефицит бюджета Курской области на 2025 год увеличен на 10 млрд рублей

На внеочередном заочном заседании Курской областной думы депутаты приняли изменения в закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Планируемые доходы за 2025 год увеличились на 28,8 млрд руб. (31,4%) и составили 120,7 млрд руб. Расходы выросли на 38,6 млрд руб. (40,6%) и теперь планируются в размере 133,7 млрд руб. Дефицит составил 13 млрд, увеличившись на 9,8 млрд руб. Об этом сообщили в региональном парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За проект дистанционно проголосовали 42 депутата, один воздержался.

Изначально бюджет Курской области на 2025 год был утвержден с дефицитом в 3,3 млрд руб. при доходной части в 76 млрд руб. и расходной в 79,2 млрд руб. В декабре 2024-го доходы увеличили до 91,9 млрд руб., а расходы — до 95,1 млрд. Дефицит при этом равнялся 3,25 млрд руб.

О формировании областных бюджетов в макрорегионе на 2025 год читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь