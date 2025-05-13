Тренер сборной России по вольной борьбе Гацалов временно отстранен за допинг

Олимпийский чемпион 2004 года Хаджимурат Гацалов, в настоящее время занимающий пост главного тренера сборной России по вольной борьбе, временно отстранен за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хаджимурат Гацалов

Фото: cska.ru Хаджимурат Гацалов

Фото: cska.ru

Временное отстранение действует с 5 мая 2025 года. Нарушение было зафиксировано 10 мая 2015 года на основе базы данных Московской антидопинговой лаборатории, содержащей результаты тестов спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Из сообщения следует, что Гацалов нарушил пункт 2.2 кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA) — «использование запрещенного вещества или метода».

Оригинал указанной базы данных был передан WADA Российским антидопинговым агентством в 2019 году в рамках соглашения о восстановлении прав последнего (до этого, в 2015 году, его деятельность была приостановлена).

Помимо победы на Олимпиаде Хаджимурат Гацалов пять раз становился чемпионом мира, трижды — чемпионом Европы. Пост главного тренера сборной России по вольной борьбе он занимает с 2023 года.

Роман Левищев