У фирмы Метшина-младшего изымут участок в 8,2 тыс. кв. м для строительства дороги

В Татарстане планируют изъять земельные участки для строительства дороги регионального значения «Новошешминск — Шереметьевка — Кармалы — Бакташ». Речь идет о трех участках площадью 8,2 тыс., 20 и 12 кв. м. Информация об этом появилась в проекте постановления Кабмина республики, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Большая часть земли (8,2 тыс. кв. м) принадлежит компании «Агро-Основа». По данным портала Rusprofile, организация с уставным капиталом 10 тыс. руб. занимается выращиванием зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Учредителем компании является Тагир Ильсурович Метшин. В 2023 году фирма имела выручку 803 млн руб. и прибыль 337 млн руб.

Другие два участка земли площадью 20 и 12 кв. м планируют изъять у физических лиц.

Контроль за исполнением постановления планируют возложить на Минземимущество Татарстана. Министерство должно будет обеспечить выплату возмещений за изъятые участки, заключение соглашений и т. д.

Диана Соловьёва