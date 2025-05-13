Госдума в первом чтении приняла законопроект об аресте имущества уехавших из РФ

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об аресте имущества россиян, которые нарушили интересы РФ за рубежом. Инициатива также призвана предотвратить уклонения от исполнения судебных решений. Законопроект внес в нижнюю палату парламента Госсовет Татарстана совместно с депутатом Айратом Фарраховым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айрат Фаррахов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Айрат Фаррахов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«За совершение ими за пределами России правонарушений, направленных против ее интересов, предлагается привлекать к ответственности по всем видам административных статей»,— отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин на прошлой неделе.

В апреле уже приняли федеральный закон, который позволяет проводить судебные разбирательства без участия подсудимого (иноагента или бежавшего из России). Новый законопроект расширит список правонарушений, за которые могут привлекать к ответственности. Среди них — пропаганда нацистской символики, дискредитация российской армии и распространение фейков.