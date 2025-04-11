Полиция провела обыски в УК на Обуховской Обороны из-за подделки документов

Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий выявили факт подделки бюллетеней протокола общего собрания собственников многоквартирного дома 10 на Плесецкой улице, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В ходе проверки выяснилось, что некоторые бюллетени были подписаны несовершеннолетними жильцами, в других стояли подписи собственников, которые сдают свои квартиры в аренду. При этом юрист управляющей компании подписал соответствующие документы и подал их в государственную организацию.

На основании полицейской проверки возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей).

В рамках расследования уголовного дела оперативники провели обыск в офисе УК в доме 86 по проспекту Обуховской обороны, а также у председателя ТСЖ, инициировавшего заключение договора на обслуживание дома с данной компанией.

Полиция изъяла компьютерную технику, содержащую переписку изобличающего характера, а также документацию компании.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники Интерпола из Ленобласти задержали иностранца, находившегося в международном розыске.

Андрей Маркелов