Тамбовским властям придется заплатить 28 млн за ущерб почвам

Арбитражный суд Центрального округа оставил в силе решения арбитражного суда Тамбовской области и 19-го арбитражного апелляционного суда по иску Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора к администрации Никифоровского округа Тамбовской области. Тем самым утверждено решение о взыскании с властей 28,6 млн руб. ущерба почвам. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свалка в Никифоровском округе Тамбовской области

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора Свалка в Никифоровском округе Тамбовской области

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора

В июле 2022 года, получив жалобу, инспектор управления обнаружил в рабочем поселке Дмитриевка несанкционированную свалку из твердых коммунальных, строительных, сельскохозяйственных отходов и порубочных остатков. В адрес администрации была направлена претензия о добровольном возмещении вреда. После отказа Росприроднадзор обратился в суд, который удовлетворил его требования в полном объеме.

В конце апреля Росприроднадзор потребовал с властей воронежского Эртиля 10,6 млн руб. за вред почвам из-за несанкционированной свалки.

Юрий Голубь