Тамбовские власти не смогли отменить взыскание 28,6 млн рублей из-за ущерба почвам

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу администрации Никифоровского округа Тамбовской области на решение арбитражного суда региона, который удовлетворил иск Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора (ЦЧР) о взыскании 28,6 млн руб. В эту сумму надзорное ведомство оценило ущерб почвам в районе рабочего поселка Дмитриевка. Об этом сообщили в ЦЧР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Росприроднадзор подал иск в мае 2024 года. Как пояснили в управлении, незаконная свалка площадью 950 кв. м была обнаружена еще в 2022 году. В ЦЧР отметили, что администрация не стала добровольно оплачивать ущерб, поэтому было принято решение обратиться в суд. В середине октября того же года он полностью удовлетворил требования истца.

О том, как власти муниципалитета и «Тамбовская сетевая компания» судились за полигон в Дмитриевке — в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева