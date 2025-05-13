Складской комплекс в Ломоносове выставили на торги с начальной ценой 350 млн рублей

Нового инвестора на производственно-складского комплекс в Ломоносове определят в ходе торгов 10 июня. Начальная стоимость лота установлена в 350 млн рублей, сообщили в Российском аукционном доме.

Торги пройдут по земельному участку бывшего полиграфического предприятия «Парус» площадью 3,63 га и объектам производственного, складского и административно-бытового назначения, их общая площадь превышает 6,6 тыс. кв. метров. При этом одно из зданий входит в перечень объектов культурного наследия.

Большая часть помещений бывшего полиграфкомбината сдана в аренду. В то же время новый инвестор может построить на участке торговые, гостиничные и спортивные объекты. Вид с него открывается на Финский залив.

«Территория представляет интерес с точки зрения строительства современного центра загородного отдыха с торговой и гостиничной функциями, возможно, аквапарком. Площадь такого комплекса может составить 45 тыс кв. м»,— считает заместитель руководителя Департамента продаж АО «РАД» Дарья Гончарова.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что четыре объекта культурного наследия в Санкт-Петербурге выставлены на торги за один рубль.

Татьяна Титаева