В Калтасинском районе экс-чиновница стала фигурантом дела о подделке диплома

В отношении бывшей сотрудницы администрации Калтасинского района Елены Сапаевой возбуждено уголовное дело по факту использования ею поддельного диплома о высшем образовании (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, фигурантка уголовного дела в 2019 году трудоустроилась в районную администрацию на должность ведущего специалиста отдела муниципальной службы и кадровой работы, предъявив поддельный документ.

Прокуратура также внесла в адрес главы муниципалитета Семена Цедилкина представление. Экс-чиновница уволена.

Венера Хисамова