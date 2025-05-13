Госдума досрочно прекратила полномочия Павла Качкаева

Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата фракции «Единая Россия» Павла Качкаева в связи с его смертью. Депутаты почтили его память минутой молчания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы знали его как очень порядочного, профессионального, ответственного человека, прошедшего большую жизненную школу»,— отметил спикер Госдума Вячеслав Володин.

Павел Качкаев родился 4 октября 1951 года в селе Черниговка в Чишминском районе Башкирии. Трудовую деятельность начал в 1973 году на башкирском производственном объединении «Прогресс», где занимал различные должности от инженера до технического директора, первого заместителя генерального директора. С 2003 по 2011 год возглавлял администрацию Уфы, а затем был избран депутатом Госдумы, где занимал должность первого заместителя председателя комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

В конце апреля глава Башкирии Радий Хабиров наградил Павла Качкаева почетным званием заслуженного работника государственной и муниципальной службы Башкирии. Бывший сити-менеджер Уфы обещал сделать все возможное, чтобы «принести пользу родному Башкортостану» за оставшиеся ему полтора года в кресле депутата Госдумы.

Павел Качкаев скончался 5 мая.

Наталья Балыкова