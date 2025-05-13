На имущественный комплекс и ДК «Юрмаша» снова не оказалось заявок

Повторные торги по продаже имущественного комплекса обанкроченного ООО «Юргинский машиностроительный завод» (Юрмаш) и Дом культуры «Победа» признаны не состоявшимися — не поступило заявок, сообщает Единый федеральный реестр сведений о банкротстве. Торги были назначены на 15 мая, прием заявок — до 12 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ Фото: Сергей Гавриленко, Коммерсантъ

Имущественный комплекс «Юрмаша» был выставлен на закрытом конкурсе по стартовой цене 2,45 млрд руб. с требованием сохранить его целевое назначение. ДК «Победа» вместе с земельным участком площадью 2 тыс. кв. м и 11 единицами движимого имущества был выставлен на продажу на открытом конкурсе за 49,4 млн руб. Цены были снижены на 10% по сравнению с первыми торгами, на которые также не оказалось заявок.

На 19 мая запланированы открытые торги по продаже насосно-фильтровальной станции со стартовой ценой 3,67 млн руб. и спорткомплекса «Олимп» за 51,7 млн руб. Заявки на это имущество «Юрмаша» принимаются до 16 мая.

«Юрмаш» был признан несостоятельным в сентябре 2020 года и вскоре прекратил работу, уволив персонал. В 2022 году производственную деятельность на площадях предприятия возобновило ООО «Промышленная компания "Юрмаш"», 100% уставного капитала которого было продано в марте 2025 года московскому ООО «Девелопленд» за 16,85 млн руб.

Игорь Лавренков, Кемерово