«Девелопленд» повторно выиграла торги по продаже активов «Юргинского машзавода»

Московское ООО «Девелопленд» приобрело 100% уставного капитала ООО «Промышленная компания “Юргинский машзавод”» в Кемеровской области. Итоги торгов 6 марта приведены в протоколе, опубликованном арбитражным управляющим ООО «Юргинский машзавод».

Открытый аукцион проходил в рамках процедуры банкротства ООО «Юргинский машзавод». Лот был выставлен на продажу с начальной ценой 1,17 млн руб. В торгах приняло участие несколько юридических и физических лиц. Компания «Девелопленд» была признана победителем с предложением 16,85 млн руб.

16 декабря 2024 года уже проходили торги по продаже 100% ООО «Промышленная компания “Юргинский машзавод”». Тогда сообщалось, что «Девелопленд» стала их победителем с предложением 46,8 млн руб. В январе 2025-го с ней был заключен договор купли-продажи, но спустя несколько дней арбитражный управляющий назначил повторные торги на 6 марта.

Как писал «Ъ-Сибирь», ООО «Юргинский машзавод» было признано банкротом в 2020 году. ООО «Производственная компания “Юргинский машиностроительный завод”» — его дочернее предприятие, ведущее производственную деятельность. В июле 2024 года руководитель Кемеровской области Илья Середюк говорил о том, что на базе Юргинского машиностроительного завода планируется создать центр горно-шахтного оборудования с испытательным полигоном.

Валерий Лавский