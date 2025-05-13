Гражданина Украины осудили за теракт в Херсонской области

Южный окружной военный суд (ЮОВС) вынес приговор по делу гражданина Украины Андрея Сереженко. Он признан виновным по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 361 УК РФ (пособничество в акте международного терроризма), а также по п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств). Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ, представитель которой поддерживал обвинение на процессе.

В суде установлено, что Андрей Сереженко, «действуя в составе группы лиц по предварительному сговору в интересах высшего военного и политического руководства Украины», незаконно приобрел, хранил, перевозил и носил с собой самодельное взрывное устройство. В июне 2022 года в Херсоне он вместе с сообщником подорвал автомобиль начальника управления службы исполнения наказаний Херсонской области Евгения Соболева, который получил ранения и был доставлен в больницу. При этом сообщник Андрея Сереженко был ранен в ногу, и последний помог ему перебраться на Украину. Андрея Сереженко вскоре задержали сотрудники ФСБ России.

Суд признал вину Андрея Сереженко доказанной и приговорил его к 17 годам лишения свободы, оштрафовав при этом на 300 тыс. руб. В отношении скрывшегося на Украине соучастника преступления следствие продолжается.

Александр Александров