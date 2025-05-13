Дебиторку экс-владельца «Ривьеры» на Карасунском озере продают за 129 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «ВВП» Сергей Горшенев сообщил о проведении публичных торгов по реализации дебиторской задолженности банкрота. Как указано в сообщении, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, предметом аукциона является право требования задолженности с ИП Вакила Далояна размером 143,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Долг господина Далояна выставлен на публичное предложение с начальной ценой 129,3 млн руб., но в процессе торгов стоимость лота может снизиться до 1,3 млн руб., указано в сопроводительной информации.

Также на торги выставлено право требования задолженности с ООО «Фирма “Лотос-Лэнд”». Начальная цена лота — 100,7 тыс. руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ВВП» зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году. Основной профиль компании — ресторанная деятельность и оказание услуг по доставке продуктов питания. Собственником 100% уставного капитала общества (10 тыс. руб.) является Людмила Кроль, ликвидатором — Паша Далоян, признанный банкротом в 2018 году. ООО «ВВП» признано несостоятельным решением Арбитражного суда Краснодарского края от 25 августа 2017 года. Выручка компании в год банкротства составила 5,26 млн руб., убыток — 18,5 млн руб.

В 2021 году «Ъ-Кубань» писал, что берегоукрепление части краснодарского озера Карасун, используемое как летняя веранда ресторана «Ривьера», было продано за 8,8 млн руб. совладельцу закрытой в 2014 году общественной организации «Местная национально-культурная автономия греков города Краснодара» Леониду Попову. Данное берегоукрепление площадью 458 кв. м, расположенное по Дмитриевской дамбе, 8, находилось в залоге у АО «КБ “РЭБ”» и было связано с имуществом, реализуемым в рамках банкротства Вакила Далояна, которое выставлялось на торги в октябре 2020 года по начальной цене 14, 6 млн руб.

Дмитрий Михеенко