Летнюю веранду ресторана «Ривьера» в Краснодаре продали за 9 млн рублей

Берегоукрепление части краснодарского озера Карасун, используемое как летняя веранда ресторана «Ривьера», продали за 8,8 млн руб. Об этом в ЕФРСБ сообщает арбитражный управляющий бывшего владельца объекта ООО «ВВП».

Покупателем веранды стал Леонид Попов. В «СПАРК-Интерфакс» он значится совладельцем закрытой в 2014 году общественной организации «Местная национально-культурная автономия греков города Краснодара».

Берегоукрепление площадью 458 кв. м расположено по адресу улица Дмитриевская дамба, 8. Находится в залоге у АО КБ «РЭБ», взаимосвязано с имуществом, реализуемым в рамках банкротства Вакила Далоян. Как писал “Ъ-Кубань”, оно было выставлено на торги в октябре 2020 года, начальная цена составляла 14, 6 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ВВП» зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году, занималось ресторанной деятельностью и оказанием услуг по доставке продуктов питания. Собственник 100% уставного капитала компании (10 тыс. руб.) – Людмила Кроль, ликвидатором является Паша Далоян, совладелец двух и руководитель трех ныне не существующих компаний, как индивидуальный предприниматель признанный банкротом в 2018 году. ООО «ВВП» было объявлено несостоятельным годом ранее.

По последним опубликованным данным (2017 год), выручка компании составила 5,26 млн руб., убыток - 18,5 млн руб., кредиторская задолженность – 2,2 млн руб.

Виктория Колганова