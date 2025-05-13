Трое иностранных граждан в ходе ссоры получили ножевые ранения в Янино-1

Конфликт на Голландской улице в Янино-1 решили разрешить, применив холодное оружие. Трое иностранцев получили ножевые ранения, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Вызов по инциденту поступил правоохранителям от оператора одного из предприятий по металлообработке накануне ночью. Очевидец передал полиции информацию о трех пострадавших.

Сотрудники патрульно-постовой службы выяснили, что к этому привел конфликт. На трех иностранцев с ножом напали двое неизвестных. Пострадавших забрали в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жительница Петербурга получила пулю в руку во время вечерней прогулки с собакой.

Татьяна Титаева