Петербурженка получила пулю в руку во время вечерней прогулки с собакой

Жительница Санкт-Петербурга повредила руку, получив ранение в результате выстрела. Полиция полагает, что был использован пневматический пистолет.

Как сообщили в региональном управлении МВД РФ, вызов от скорой помощи поступил правоохранителям вечером 5 мая. Им передали, что у магазина, работающего в доме 2 по улице Свердлова, произошел конфликт. Из-за разногласий женщину ранили в руку.

Жительница дома 11 по улице Дзержинского гуляла с собакой около магазина. В какой-то момент она услышала хлопок и упала, повредив руку. Медики нашли в ней пулю, предположительно, от пневматического пистолета. Состояние петербурженки оценили как удовлетворительное и отпустили домой. Полиция проводит проверку по факту инцидента и ищет стрелявшего.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что полиция задержала петербуржца, обстрелявшего подростков из пневматики в Шувалово.

Татьяна Титаева