Лебедева и иноагента Дудя обязали удалить фрагменты с оскорблениями Мизулиной

Лефортовский суд Москвы обязал дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя (внесен в реестр иностранных агентов) удалить из своих видео фрагменты с оскорблениями главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Решение вынесено по иску госпожи Мизулиной о защите чести, достоинства и деловой репутации (ст. 152 ГК РФ). Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Постановление суда касается пяти фрагментов из авторских роликов Артемия Лебедева и его интервью, которое он дал Юрию Дудю (внесен в реестр иноагентов) летом 2024 года. Судья Светлана Федюнина решила удовлетворить иск лишь частично. Екатерина Мизулина обращалась в суд с требованием обязать ее обидчиков выплатить 10 млн руб. моральной компенсации.

Как следует из материала «РИА Новости», представитель госпожи Мизулиной заявлял в ходе процесса, что «ее положение в обществе сильно пострадало, она понесла нравственные страдания, переживает, хоть и не показывает это».

Ранее по высказываниям Артемия Лебедева была проведена лингвофоноскопическая экспертиза. В своем интервью Юрию Дудю (внесен в реестр иноагентов), которое стало первоначальной причиной для иска, дизайнер заявил, что возглавляемая госпожой Мизулиной организация занимается «инфотерроризмом».