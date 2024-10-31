Высказывания Артемия Лебедева в адрес Екатерины Мизулиной изучат эксперты

В четверг Лефортовский суд Москвы назначил лингвофоноскопическую экспертизу по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации (ст. 152 ГК РФ) главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву. Как ранее сообщал “Ъ”, в сентябре этого года госпожа Мизулина подала иск к господину Лебедеву и журналисту Юрию Дудю (включен Минюстом в реестр иноагентов). Поводом стало опубликованное 1 августа интервью Артемия Лебедева журналисту. В ходе него дизайнер заявил, что возглавляемая госпожой Мизулиной организация занимается «инфотерроризмом»: «Она отпугивает людей от России, создавая ощущение, что что-то решает, на что-то влияет или что у нее есть хоть какая-то должность. Лига безопасного интернета — это *** на палке». Позже иск расширили — в него включили другие видео со страницы господина Лебедева во «ВКонтакте».

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Ходатайство о проведении не просто лингвистической, а лингвофоноскопической (исследование учитывает в том числе интонационные особенности речи) экспертизы подала сторона истца. Адвокаты попросили выяснить, содержится ли в высказываниях дизайнера и негативная информация о госпоже Мизулиной и ЛБИ. «Суд пожелание удовлетворил: исследование проведет Российский федеральный центр судебной экспертизы имени профессора А. Р. Шляхова при Минюсте РФ»,— сообщили “Ъ” представители главы ЛБИ. Сторона ответчика, в свою очередь, потребовала включить в экспертизу вопрос, являются ли слова Артемия Лебедева «утверждением о фактах» или его личным оценочным мнением.

Расходы на проведение экспертизы возложены на сторону защиты. Адвокат Калой Ахильгов заявил “Ъ”, что такое решение противоречит процессуальным нормам: «В данном случае, согласно ГПК, суд должен был возложить расходы на обе стороны. Мы будем обжаловать это».

Суд приостановил производство по делу до получения результатов исследования.

Эмилия Габдуллина