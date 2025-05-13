Жерар Депардье получил условный срок за «сексуальную агрессию»

За «сексуальную агрессию» по отношению к двум женщинам Жерар Депардье был приговорен к 18 месяцам лишения свободы условно. Парижский уголовный суд также внес 76-летнего актера в официальный список лиц, совершивших сексуальные преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Abdul Saboor / File Photo / Reuters Фото: Abdul Saboor / File Photo / Reuters

Прокурор требовал приговорить его к полутора годам лишения свободы условно и штрафу на сумму €20 тыс. Сам господин Депардье на оглашение приговора не явился, он был представлен в суде своим адвокатом.

Обвинения против актера выдвинули 54-летняя художник-декоратор Амели и 34-летняя ассистент режиссера Сара. Обе сотрудницы киностудии заявили, что во время съемок картины «Зеленые ставни» в 2022 году Жерар Депардье грубо высказывался в их отношении и позволял себе прикасаться к их интимным частям тела.

Истцы также требовали от актера значительных компенсаций. Адвокат Амели, среди прочего, запросила €12 тыс. в возмещение морального и профессионального ущерба, еще €10 тыс. — за «вторичную виктимизацию» своей клиентки. Защитница Сары потребовала €10 тыс. за моральный ущерб, €1 тыс. — за профессиональный, еще €1,4 тыс. — на возмещение медицинских расходов и €3070 — за издержки по делу.

Подробности — в материале «Ъ» «"Я думаю, что мое время прошло"».