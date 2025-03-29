«Я думаю, что мое время прошло»

На процессе Жерара Депардье, затянувшемся вдвое дольше ожидаемых двух дней, объявлена пауза перед приговором, который будет оглашен 13 мая. Прокурор потребовал признать французского актера виновным в «сексуальной агрессии» и приговорить его к полутора годам лишения свободы условно и штрафу в размере €20 тыс. Кроме того, компенсаций требуют две женщины, выступившие против Жерара Депардье, а также их адвокатки. Актера хотят всенародно осудить, условно посадить и реально наказать рублем. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Жерар Депардье покидает суд

Фото: Chesnot / Getty Images Актер Жерар Депардье покидает суд

Фото: Chesnot / Getty Images

Прокурор Лоран Ги в обвинительной речи запросил для Жерара Депардье 18 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года, штраф в размере €20 тыс. и позорную регистрацию в реестре сексуальных преступников. Суд, по его мнению, должен также обязать актера компенсировать ущерб истцам. Господин прокурор посетовал, что разбирательство стало слишком громким, слишком медиатизированным и заинтересовавшим всю страну, а ведь это «обычное дело о сексуальном насилии».

«Вы здесь не для того, чтобы судить французский кинематограф,— воззвал прокурор к судьям.—Сегодня вы должны судить Жерара Депардье, как любого другого гражданина».

Сторонники обвинения, и прежде всего адвокатки двух женщин, обвиняющих актера в «сексуальной агрессии», пытались представить его как высокомерного богача, пользующегося чужой слабостью, что во Франции звучит, как старинный призыв: «Всех буржуев — на фонарь!» Адвокат декоратора Амели, Карин Дюрьё-Дьёбо, обвинила Жерара Депардье в «классовом презрении», так как его жертвы — «маленькие шестеренки» киноиндустрии. Она назвала его человеком, который «любит власть и диктаторов», а еще —жадным стяжателем, готовым покинуть Францию, чтобы не платить налоги. Адвокат второй истицы, ассистентки режиссера Сары, Клод Винсен, назвала Жерара Депардье «хрестоматийным представителем сексизма, старым мизогином».

Истцы потребовали не только приговора, но и значительных компенсаций. Адвокат Амели запросила €12 тыс. в возмещение морального и профессионального ущерба, €10 тыс. для себя за «трудоемкость дела и уловки защиты». Кроме того, она потребовала €10 тыс. за «вторичную виктимизацию» своей клиентки. Защитница Сары потребовала €10 тыс. за «моральный ущерб», €1 тыс. за «профессиональный ущерб», €1,4 тыс. в возмещение медицинских расходов и €3070 за разнообразные издержки по делу. Ну а необходимость бороться с Жереми Ассусом, опытным и агрессивным защитником подсудимого Депардье, вынужденную работу ночами и, возможно, даже пропуск драгоценных обеденных перерывов госпожа Винсен оценила для себя в €20 тыс. Таким образом, вместе со штрафом актеру, возможно, придется выплатить своим обвинителям почти €77 500.

В ответ Жереми Ассус, известный своей наступательной тактикой, возмутился тем, что права защиты в этом деле были ущемлены. Он выразил удивление, что его противницы «не терпят, когда кто-то защищается, считая это дополнительным актом агрессии». Защитник Жерара Депардье заявил, что они «больше активисты, чем адвокаты», и потребовал оправдания, утверждая, что обвинение не основано на реальных фактах. В завершение он, правда, признал: «Даже если Жерара оправдают, все равно его уничтожили за эти 15 месяцев».

Сам Жерар Депардье все дни процесса категорически отрицал обвинения в сексуальном насилии, признавая лишь, что кричал на женщин и был с ними груб, но исключительно из-за рабочих конфликтов на съемках.

«Это не насилие, это, так сказать, “разнос”. Стану я кого-то лапать в такую жару, в пятницу? Я не из тех, кто трется о женщин в метро»,— утверждал актер.

Он напомнил о своей успешной карьере, 250 снятых фильмах и многих женщинах, с которыми работал и которые остались его друзьями и союзниками. Отвечая на упрек в «дружбе с диктаторами», актер подчеркнул свою «русскую натуру»: «Не знаю, связано ли это с моей грубостью или с пьянством, в России такое не считается агрессией».

Он предпочитал позицию не агрессора, а жертвы: «Три года меня поливают грязью, лгут и клевещут. Этот процесс — бесценный урок для актера. Я от всей души благодарю состав суда за этот ценный урок. Благодарю адвокатов, которые дали мне примеры, которыми я вдохновлюсь, если когда-нибудь мне придет в голову сыграть адвоката».

Однако сейчас он всё-таки выступает в роли подсудимого. И даже если на этот раз Жерару Депардье удастся избежать наказания, что маловероятно, впереди его ожидают новые судебные разбирательства. Одно из них связано с обвинениями со стороны молодой танцовщицы и актрисы Шарлотты Арну, утверждающей, что Жерар Депардье изнасиловал ее в 2018 году. Жалоба изначально не была принята судом, но в 2024 году прокуратура Парижа запросила судебное разбирательство.

На горизонте также дело об «уклонении от уплаты налогов и отмывании денег». В свое время Жерар Депардье переехал в Бельгию, где налоговые ставки ниже, чем во Франции. Следствие должно выяснить, была ли его регистрация в Бельгии фиктивной, и, если да, определить сумму налогов, которые он мог недоплатить с 2013 года.

Жерар Депардье признал очевидное: «Да, в мужском обществе часто звучали скабрезные шутки… Так было в старом мире». А затем добавил: «Мне некомфортно в этом новом обществе… Я думаю, что мое время прошло».