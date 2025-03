«Я думаю, что мое время прошло»

5 октября 2017 года голливудский продюсер Харви Вайнштейн объявил, что покидает созданную им кинокомпанию The Weinstein Company. Это произошло после скандала из-за публикации в The New York Times, в которой рассказывалось о случаях сексуального домогательства со стороны продюсера в отношении актрис и сотрудниц его кинокомпании. Харви Вайнштейн оказался на скамье подсудимых, а 11 марта 2020 года суд приговорил его к 23 годам тюрьмы по обвинению в сексуальном насилии

Фото: Reuters