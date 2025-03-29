Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Я думаю, что мое время прошло»

Жерару Депардье угрожают сроком, штрафом и позором

На процессе Жерара Депардье, затянувшемся вдвое дольше ожидаемых двух дней, объявлена пауза перед приговором, который будет оглашен 13 мая. Прокурор потребовал признать французского актера виновным в «сексуальной агрессии» и приговорить его к полутора годам лишения свободы условно и штрафу в размере €20 тыс. Кроме того, компенсаций требуют две женщины, выступившие против Жерара Депардье, а также их адвокатки. Актера хотят всенародно осудить, условно посадить и реально наказать рублем. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Актер Жерар Депардье покидает суд

Актер Жерар Депардье покидает суд

Фото: Chesnot / Getty Images

Актер Жерар Депардье покидает суд

Фото: Chesnot / Getty Images

Прокурор Лоран Ги в обвинительной речи запросил для Жерара Депардье 18 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года, штраф в размере €20 тыс. и позорную регистрацию в реестре сексуальных преступников. Суд, по его мнению, должен также обязать актера компенсировать ущерб истцам. Господин прокурор посетовал, что разбирательство стало слишком громким, слишком медиатизированным и заинтересовавшим всю страну, а ведь это «обычное дело о сексуальном насилии».

«Вы здесь не для того, чтобы судить французский кинематограф,— воззвал прокурор к судьям.—Сегодня вы должны судить Жерара Депардье, как любого другого гражданина».

Сторонники обвинения, и прежде всего адвокатки двух женщин, обвиняющих актера в «сексуальной агрессии», пытались представить его как высокомерного богача, пользующегося чужой слабостью, что во Франции звучит, как старинный призыв: «Всех буржуев — на фонарь!» Адвокат декоратора Амели, Карин Дюрьё-Дьёбо, обвинила Жерара Депардье в «классовом презрении», так как его жертвы — «маленькие шестеренки» киноиндустрии. Она назвала его человеком, который «любит власть и диктаторов», а еще —жадным стяжателем, готовым покинуть Францию, чтобы не платить налоги. Адвокат второй истицы, ассистентки режиссера Сары, Клод Винсен, назвала Жерара Депардье «хрестоматийным представителем сексизма, старым мизогином».

Истцы потребовали не только приговора, но и значительных компенсаций. Адвокат Амели запросила €12 тыс. в возмещение морального и профессионального ущерба, €10 тыс. для себя за «трудоемкость дела и уловки защиты». Кроме того, она потребовала €10 тыс. за «вторичную виктимизацию» своей клиентки. Защитница Сары потребовала €10 тыс. за «моральный ущерб», €1 тыс. за «профессиональный ущерб», €1,4 тыс. в возмещение медицинских расходов и €3070 за разнообразные издержки по делу. Ну а необходимость бороться с Жереми Ассусом, опытным и агрессивным защитником подсудимого Депардье, вынужденную работу ночами и, возможно, даже пропуск драгоценных обеденных перерывов госпожа Винсен оценила для себя в €20 тыс. Таким образом, вместе со штрафом актеру, возможно, придется выплатить своим обвинителям почти €77 500.

Что говорила в суде актриса Фанни Ардан

В ответ Жереми Ассус, известный своей наступательной тактикой, возмутился тем, что права защиты в этом деле были ущемлены. Он выразил удивление, что его противницы «не терпят, когда кто-то защищается, считая это дополнительным актом агрессии». Защитник Жерара Депардье заявил, что они «больше активисты, чем адвокаты», и потребовал оправдания, утверждая, что обвинение не основано на реальных фактах. В завершение он, правда, признал: «Даже если Жерара оправдают, все равно его уничтожили за эти 15 месяцев».

Сам Жерар Депардье все дни процесса категорически отрицал обвинения в сексуальном насилии, признавая лишь, что кричал на женщин и был с ними груб, но исключительно из-за рабочих конфликтов на съемках.

«Это не насилие, это, так сказать, “разнос”. Стану я кого-то лапать в такую жару, в пятницу? Я не из тех, кто трется о женщин в метро»,— утверждал актер.

Он напомнил о своей успешной карьере, 250 снятых фильмах и многих женщинах, с которыми работал и которые остались его друзьями и союзниками. Отвечая на упрек в «дружбе с диктаторами», актер подчеркнул свою «русскую натуру»: «Не знаю, связано ли это с моей грубостью или с пьянством, в России такое не считается агрессией».

Он предпочитал позицию не агрессора, а жертвы: «Три года меня поливают грязью, лгут и клевещут. Этот процесс — бесценный урок для актера. Я от всей души благодарю состав суда за этот ценный урок. Благодарю адвокатов, которые дали мне примеры, которыми я вдохновлюсь, если когда-нибудь мне придет в голову сыграть адвоката».

Однако сейчас он всё-таки выступает в роли подсудимого. И даже если на этот раз Жерару Депардье удастся избежать наказания, что маловероятно, впереди его ожидают новые судебные разбирательства. Одно из них связано с обвинениями со стороны молодой танцовщицы и актрисы Шарлотты Арну, утверждающей, что Жерар Депардье изнасиловал ее в 2018 году. Жалоба изначально не была принята судом, но в 2024 году прокуратура Парижа запросила судебное разбирательство.

На горизонте также дело об «уклонении от уплаты налогов и отмывании денег». В свое время Жерар Депардье переехал в Бельгию, где налоговые ставки ниже, чем во Франции. Следствие должно выяснить, была ли его регистрация в Бельгии фиктивной, и, если да, определить сумму налогов, которые он мог недоплатить с 2013 года.

Жерар Депардье признал очевидное: «Да, в мужском обществе часто звучали скабрезные шутки… Так было в старом мире». А затем добавил: «Мне некомфортно в этом новом обществе… Я думаю, что мое время прошло».

Фотогалерея

Громкие секс-скандалы

Предыдущая фотография
В 1977 году кинорежиссер Роман Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер, совершенном в доме актера Джека Николсона. Незадолго до вынесения приговора режиссер покинул США и в настоящее время проживает во Франции. В 2010 году британская актриса Шарлотта Льюис заявила, что режиссер изнасиловал ее в 1973 году, когда ей было 16 лет. В августе 2017 года обвинения в изнасиловании выдвинула жительница Калифорнии Робин М. В октябре 2017 года — немецкая актриса Рената Лэнгер. Изнасилование, по ее словам, произошло в 1972 году

В 1977 году кинорежиссер Роман Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер, совершенном в доме актера Джека Николсона. Незадолго до вынесения приговора режиссер покинул США и в настоящее время проживает во Франции. В 2010 году британская актриса Шарлотта Льюис заявила, что режиссер изнасиловал ее в 1973 году, когда ей было 16 лет. В августе 2017 года обвинения в изнасиловании выдвинула жительница Калифорнии Робин М. В октябре 2017 года — немецкая актриса Рената Лэнгер. Изнасилование, по ее словам, произошло в 1972 году

Фото: Reuters

В 1997 году первый президент Зимбабве Канаан Банана был обвинен в изнасиловании своих подчиненных-мужчин. В 1999 году суд признал его виновным в 11 случаях изнасилований и растления, приговорив к десяти годам лишения свободы, из них девять лет — условно. Он вышел на свободу в 2001 году

В 1997 году первый президент Зимбабве Канаан Банана был обвинен в изнасиловании своих подчиненных-мужчин. В 1999 году суд признал его виновным в 11 случаях изнасилований и растления, приговорив к десяти годам лишения свободы, из них девять лет — условно. Он вышел на свободу в 2001 году

Фото: Reuters

В мае 2011 года был задержан Доминик Стросс-Кан, глава Международного валютного фонда (МВФ). Ему были предъявлены обвинения в попытке изнасилования горничной нью-йоркского отеля. Впоследствии прокуратура Нью-Йорка сняла с него обвинения, однако скандал стоил ему поста в МВФ

В мае 2011 года был задержан Доминик Стросс-Кан, глава Международного валютного фонда (МВФ). Ему были предъявлены обвинения в попытке изнасилования горничной нью-йоркского отеля. Впоследствии прокуратура Нью-Йорка сняла с него обвинения, однако скандал стоил ему поста в МВФ

Фото: Reuters

В августе 2010 года в преступлениях сексуального характера в отношении двух шведок был обвинен Джулиан Ассанж. В ноябре 2010 года окружной суд Стокгольма вынес решение о его аресте. В июне 2012 года он попросил политическое убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и с тех пор находился на территории дипмиссии. 11 апреля 2019 года Ассанж был лишен убежища и задержан британской полицией

В августе 2010 года в преступлениях сексуального характера в отношении двух шведок был обвинен Джулиан Ассанж. В ноябре 2010 года окружной суд Стокгольма вынес решение о его аресте. В июне 2012 года он попросил политическое убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и с тех пор находился на территории дипмиссии. 11 апреля 2019 года Ассанж был лишен убежища и задержан британской полицией

Фото: Reuters

В 2005 году президент ЮАР Джейкоб Зума был обвинен в изнасиловании дочери его покойного друга. В 2006 году суд Йоханнесбурга оправдал господина Зуму, постановив, что секс произошел «по взаимному согласию». Скандал не отразился на его политической карьере, и в 2009 году господин Зума был вновь избран президентом

В 2005 году президент ЮАР Джейкоб Зума был обвинен в изнасиловании дочери его покойного друга. В 2006 году суд Йоханнесбурга оправдал господина Зуму, постановив, что секс произошел «по взаимному согласию». Скандал не отразился на его политической карьере, и в 2009 году господин Зума был вновь избран президентом

Фото: Reuters

В марте 2011 года суд Тель-Авива приговорил экс-президента Израиля Моше Кацава к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в двух изнасилованиях в 1998 году и сексуальных домогательствах к двум женщинам в период его президентского срока (с 2000 по 2007 год). В декабре 2016 года он вышел из тюрьмы

В марте 2011 года суд Тель-Авива приговорил экс-президента Израиля Моше Кацава к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в двух изнасилованиях в 1998 году и сексуальных домогательствах к двум женщинам в период его президентского срока (с 2000 по 2007 год). В декабре 2016 года он вышел из тюрьмы

Фото: Reuters

В феврале 2011 года в отношении премьер-министра Сильвио Берлускони было открыто два судебных процесса — по обвинению в пользовании услугами несовершеннолетних проституток и в злоупотреблении служебным положением при освобождении из полицейского участка одной из них — Каримы эль-Маруг по прозвищу Руби Сердцеедка. В июне 2013 года он был приговорен к семи годам лишения свободы и пожизненному запрету занимать государственные должности, однако уже в июле 2014 года апелляционный суд Милана оправдал господина Берлускони «в связи с недостаточностью улик и отсутствием состава преступления»

В феврале 2011 года в отношении премьер-министра Сильвио Берлускони было открыто два судебных процесса — по обвинению в пользовании услугами несовершеннолетних проституток и в злоупотреблении служебным положением при освобождении из полицейского участка одной из них — Каримы эль-Маруг по прозвищу Руби Сердцеедка. В июне 2013 года он был приговорен к семи годам лишения свободы и пожизненному запрету занимать государственные должности, однако уже в июле 2014 года апелляционный суд Милана оправдал господина Берлускони «в связи с недостаточностью улик и отсутствием состава преступления»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2014 году американский комик Билл Косби стал участником нескольких скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах и изнасилованиях с 1965 года. В июле 2015 года журнал New York Magazine поместил на обложку свежего номера фотографии 35 жертв комика. По признаниям потерпевших, перед изнасилованием артист опаивал их наркотическими веществами. В июне 2017 года жюри присяжных не смогло прийти к единому вердикту, дело было отправлено на доследование. В сентябре 2018 года Билл Косби был приговорен судом к заключению в тюрьму на срок от 3 до 10 лет

В 2014 году американский комик Билл Косби стал участником нескольких скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах и изнасилованиях с 1965 года. В июле 2015 года журнал New York Magazine поместил на обложку свежего номера фотографии 35 жертв комика. По признаниям потерпевших, перед изнасилованием артист опаивал их наркотическими веществами. В июне 2017 года жюри присяжных не смогло прийти к единому вердикту, дело было отправлено на доследование. В сентябре 2018 года Билл Косби был приговорен судом к заключению в тюрьму на срок от 3 до 10 лет

Фото: Reuters

В апреле 2014 года голливудский режиссер и продюсер Брайан Сингер («Люди Икс») был обвинен в изнасиловании. По словам истца Майкла Игана, режиссер несколько раз изнасиловал его, когда тот был подростком. Брайан Сингер отрицал обвинения, в августе того же года господин Иган отозвал свой иск

В апреле 2014 года голливудский режиссер и продюсер Брайан Сингер («Люди Икс») был обвинен в изнасиловании. По словам истца Майкла Игана, режиссер несколько раз изнасиловал его, когда тот был подростком. Брайан Сингер отрицал обвинения, в августе того же года господин Иган отозвал свой иск

Фото: Reuters

В декабре 2015 года вице-премьер и министр внутренних дел Израиля Сильван Шалом ушел в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Сам господин Шалом заявил, что покидает совой пост, чтобы скандал не беспокоил его семью

В декабре 2015 года вице-премьер и министр внутренних дел Израиля Сильван Шалом ушел в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Сам господин Шалом заявил, что покидает совой пост, чтобы скандал не беспокоил его семью

Фото: AP / Rob Griffith, File

5 октября 2017 года голливудский продюсер Харви Вайнштейн объявил, что покидает созданную им кинокомпанию The Weinstein Company. Это произошло после скандала из-за публикации в The New York Times, в которой рассказывалось о случаях сексуального домогательства со стороны продюсера в отношении актрис и сотрудниц его кинокомпании. Харви Вайнштейн оказался на скамье подсудимых, а 11 марта 2020 года суд приговорил его к 23 годам тюрьмы по обвинению в сексуальном насилии

5 октября 2017 года голливудский продюсер Харви Вайнштейн объявил, что покидает созданную им кинокомпанию The Weinstein Company. Это произошло после скандала из-за публикации в The New York Times, в которой рассказывалось о случаях сексуального домогательства со стороны продюсера в отношении актрис и сотрудниц его кинокомпании. Харви Вайнштейн оказался на скамье подсудимых, а 11 марта 2020 года суд приговорил его к 23 годам тюрьмы по обвинению в сексуальном насилии

Фото: Reuters

Следующая фотография
1 / 11

В 1977 году кинорежиссер Роман Полански был обвинен в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер, совершенном в доме актера Джека Николсона. Незадолго до вынесения приговора режиссер покинул США и в настоящее время проживает во Франции. В 2010 году британская актриса Шарлотта Льюис заявила, что режиссер изнасиловал ее в 1973 году, когда ей было 16 лет. В августе 2017 года обвинения в изнасиловании выдвинула жительница Калифорнии Робин М. В октябре 2017 года — немецкая актриса Рената Лэнгер. Изнасилование, по ее словам, произошло в 1972 году

Фото: Reuters

В 1997 году первый президент Зимбабве Канаан Банана был обвинен в изнасиловании своих подчиненных-мужчин. В 1999 году суд признал его виновным в 11 случаях изнасилований и растления, приговорив к десяти годам лишения свободы, из них девять лет — условно. Он вышел на свободу в 2001 году

Фото: Reuters

В мае 2011 года был задержан Доминик Стросс-Кан, глава Международного валютного фонда (МВФ). Ему были предъявлены обвинения в попытке изнасилования горничной нью-йоркского отеля. Впоследствии прокуратура Нью-Йорка сняла с него обвинения, однако скандал стоил ему поста в МВФ

Фото: Reuters

В августе 2010 года в преступлениях сексуального характера в отношении двух шведок был обвинен Джулиан Ассанж. В ноябре 2010 года окружной суд Стокгольма вынес решение о его аресте. В июне 2012 года он попросил политическое убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и с тех пор находился на территории дипмиссии. 11 апреля 2019 года Ассанж был лишен убежища и задержан британской полицией

Фото: Reuters

В 2005 году президент ЮАР Джейкоб Зума был обвинен в изнасиловании дочери его покойного друга. В 2006 году суд Йоханнесбурга оправдал господина Зуму, постановив, что секс произошел «по взаимному согласию». Скандал не отразился на его политической карьере, и в 2009 году господин Зума был вновь избран президентом

Фото: Reuters

В марте 2011 года суд Тель-Авива приговорил экс-президента Израиля Моше Кацава к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в двух изнасилованиях в 1998 году и сексуальных домогательствах к двум женщинам в период его президентского срока (с 2000 по 2007 год). В декабре 2016 года он вышел из тюрьмы

Фото: Reuters

В феврале 2011 года в отношении премьер-министра Сильвио Берлускони было открыто два судебных процесса — по обвинению в пользовании услугами несовершеннолетних проституток и в злоупотреблении служебным положением при освобождении из полицейского участка одной из них — Каримы эль-Маруг по прозвищу Руби Сердцеедка. В июне 2013 года он был приговорен к семи годам лишения свободы и пожизненному запрету занимать государственные должности, однако уже в июле 2014 года апелляционный суд Милана оправдал господина Берлускони «в связи с недостаточностью улик и отсутствием состава преступления»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

В 2014 году американский комик Билл Косби стал участником нескольких скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах и изнасилованиях с 1965 года. В июле 2015 года журнал New York Magazine поместил на обложку свежего номера фотографии 35 жертв комика. По признаниям потерпевших, перед изнасилованием артист опаивал их наркотическими веществами. В июне 2017 года жюри присяжных не смогло прийти к единому вердикту, дело было отправлено на доследование. В сентябре 2018 года Билл Косби был приговорен судом к заключению в тюрьму на срок от 3 до 10 лет

Фото: Reuters

В апреле 2014 года голливудский режиссер и продюсер Брайан Сингер («Люди Икс») был обвинен в изнасиловании. По словам истца Майкла Игана, режиссер несколько раз изнасиловал его, когда тот был подростком. Брайан Сингер отрицал обвинения, в августе того же года господин Иган отозвал свой иск

Фото: Reuters

В декабре 2015 года вице-премьер и министр внутренних дел Израиля Сильван Шалом ушел в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Сам господин Шалом заявил, что покидает совой пост, чтобы скандал не беспокоил его семью

Фото: AP / Rob Griffith, File

5 октября 2017 года голливудский продюсер Харви Вайнштейн объявил, что покидает созданную им кинокомпанию The Weinstein Company. Это произошло после скандала из-за публикации в The New York Times, в которой рассказывалось о случаях сексуального домогательства со стороны продюсера в отношении актрис и сотрудниц его кинокомпании. Харви Вайнштейн оказался на скамье подсудимых, а 11 марта 2020 года суд приговорил его к 23 годам тюрьмы по обвинению в сексуальном насилии

Фото: Reuters

Смотреть

Новости компаний Все