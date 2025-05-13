Китай предложил кредиты на $9,2 млрд и безвизовый режим странам Латинской Америки

Китай готов «взяться за руки» со странами Латинской Америки «перед лицом бурлящих подводных течений в чисто политической конфронтации и соперничестве блоков и среди вздымающихся волн обособления и протекционизма». Такое заявление сделал Си Цзиньпин на проходящем в Пекине форуме «Китай—Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC)» и предложил странам этого региона кредиты на $9,2 млрд, а также ряд других проектов, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин

Фото: Florence Lo / Pool / Reuters Си Цзиньпин

Фото: Florence Lo / Pool / Reuters

Китайский лидер отметил, что кредиты пойдут на поддержку развития региона, однако уточнил, что они будут предоставлять в юанях. На первом подобном форуме со странами CELAC в 2015 году Китай предложил им кредиты на $20 млрд для инвестиций в инфраструктурные проекты. Торговля Китая с регионом растет быстрыми темпами, и в 2024 году ее объем впервые превысил $500 млрд. В рамках нынешнего форума Китай заявил о планах расширения сотрудничества в области чистой энергетики, связи 5G, цифровой экономики, ИИ и глобальной безопасности.

Кроме того, Пекин намерен ежегодно приглашать к себе 300 членов политических партий из стран Латинской Америки в рамках обмена опытом. Власти Китая также заявили, что предоставят гражданам пяти латиноамериканских государств право безвизового въезда в КНР. Какие именно страны получат это право, Китай пока не уточнил. Между тем, выступая на открытии форума в Пекине, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подчеркнул, что регион CELAC должен сохранять независимость от крупных экономических держав и не должен становиться «ареной споров за гегемонию».

Алена Миклашевская