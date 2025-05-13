Пять горных выработок Яковлевского ГОКа приостановили работу из-за нарушений

Ростехнадзор по требованию прокуратуры Белгородской области в апреле провел внеплановую проверку ООО «Яковлевский ГОК» «Северстали». Ведомство выявило многочисленные нарушения, в том числе «способные повлечь несчастные случаи на производстве». На 30 суток приостановлена деятельность пяти горных выработок и пяти технических устройств, сообщила областная прокуратура.

Пять лиц были привлечены к административной ответственности по ч. 1 и 3 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности). Им назначили штрафы на сумму более 1 млн руб. По данным местного управления Ростехнадзора, предприятием было допущено уширение горных выработок. Также отсутствовали противопожарный трубопровод и освещение в горных выработках, нарушена целостность бетона вышележащих выработок. Горно-обогатительному комбинату выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

В пресс-службе Яковлевского ГОКа заявили «Интерфаксу», что часть нарушений устранили еще во время проведения проверки. Оставшуюся часть пообещали устранить в ближайшие дни. Сейчас предприятие работает в штатном режиме.