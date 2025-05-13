Жительницу Калуги задержали по подозрению в поджоге автомобилей Росгвардии

12 мая, вечером на улице Тульской в Калуге горели пять автомобилей, сообщило ГУ МЧС России по региону. По информации «РИА Новости», речь идет об автомобилях калужского управления Росгвардии. В поджоге подозревают женщину 1999 года рождения, которая могла действовать по заданию украинских кураторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Собеседник агентства утверждает, что подозреваемая пробралась на стоянку автомобилей Росгвардии и облила горючей смесью один ВАЗ-2114 и четыре автомобиля Lada Granta. После поджога женщина скрылась на своем автомобиле. У задержанной есть маленький ребенок.